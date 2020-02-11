Посетителей торгового центра эвакуировали в Алматы из-за подозрительного предмета
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы посетителей торгового центра Ramstore ALL IN, расположенного на проспекте Назарбаева, эвакуировали из-за подозрительного пакета, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Фото и видео происшествия появились в социальных сетях.
В пресс-службе Департамента полиции города сообщили, что в рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения оперативными экстренными службами города по прибытию на место происшествия, в первую очередь была осуществлена эвакуация граждан на безопасное расстоянии патрульными полицейскими, а также отвод транспортных средств на безопасное расстояние.
«Специалистами был изучен оставленный предмет. Речь идет о бытовых принадлежностях, имитирующих взрывное устройство. На самом деле никакой опасности они не представляли. Сейчас объект работает в штатном режиме. Оперативными подразделениями Департамента полиции устанавливаются другие обстоятельства дела и личность человека, который оставил этот предмет», - заявили в полиции.
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