Посетителей торгового центра эвакуировали в Алматы из-за подозрительного предмета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы посетителей торгового центра Ramstore ALL IN, расположенного на проспекте Назарбаева, эвакуировали из-за подозрительного пакета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото и видео происшествия появились в социальных сетях.

В пресс-службе Департамента полиции города сообщили, что в рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения оперативными экстренными службами города по прибытию на место происшествия, в первую очередь была осуществлена эвакуация граждан на безопасное расстоянии патрульными полицейскими, а также отвод транспортных средств на безопасное расстояние.

«Специалистами был изучен оставленный предмет. Речь идет о бытовых принадлежностях, имитирующих взрывное устройство. На самом деле никакой опасности они не представляли. Сейчас объект работает в штатном режиме. Оперативными подразделениями Департамента полиции устанавливаются другие обстоятельства дела и личность человека, который оставил этот предмет», - заявили в полиции.