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    11:51, 04 Июль 2022 | GMT +6

    Посетителей одного из ТРЦ эвакуировали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 10:04 в департамент полиции Алматы поступило сообщение о «минировании» одного из торговых домов города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения, в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра. Нарядами дорожно-патрульной полиции осуществлен отвод транспортных средств к прилегающей к данному объекту проезжей части. Как информировали в Центре оперативного управления ДП, проверочные мероприятия уже завершены, информация о минировании оказалась ложной», - отметили в пресс-службе департамента полиции.

    Стражи порядка Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.

    Ранее сообщалось, что в Алматы «заминировали» ТРЦ «Москва».


    Теги:
    Общество Алматы Происшествия Происшествия, ЧС Главная Закон и право Правоохранительные органы
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