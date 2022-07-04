11:51, 04 Июль 2022 | GMT +6
Посетителей одного из ТРЦ эвакуировали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 10:04 в департамент полиции Алматы поступило сообщение о «минировании» одного из торговых домов города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения, в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра. Нарядами дорожно-патрульной полиции осуществлен отвод транспортных средств к прилегающей к данному объекту проезжей части. Как информировали в Центре оперативного управления ДП, проверочные мероприятия уже завершены, информация о минировании оказалась ложной», - отметили в пресс-службе департамента полиции.
Стражи порядка Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.
Ранее сообщалось, что в Алматы «заминировали» ТРЦ «Москва».