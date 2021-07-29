Посетитель кафе ударил официанта по лицу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Посетитель кафе в Алматы ударил по лицу официанта. Мужчину задержала полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал случай.

«В интернете всех шокировало видео, где парень ударил официанта за то, что тот пролил на него напиток. Мы сразу же приступили к проверке, в результате которой была установлена личность нападавшего. Уже сегодня нами задержан гражданин У. 1992 года рождения. В данный момент он доставлен в Управление полиции Медеуского района для участия в следственных действиях. Виновный будет привлечен к ответственности», - написал Рустам Абдрахманов на своей странице в сети Instagram.





В пресс-службе департамента полиции добавили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 293 часть 1, также назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.