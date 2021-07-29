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Посетитель кафе ударил официанта по лицу в Алматы

29 Июля 2021 13:35
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Посетитель кафе ударил официанта по лицу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Посетитель кафе в Алматы ударил по лицу официанта. Мужчину задержала полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал случай.

«В интернете всех шокировало видео, где парень ударил официанта за то, что тот пролил на него напиток. Мы сразу же приступили к проверке, в результате которой была установлена личность нападавшего. Уже сегодня нами задержан гражданин У. 1992 года рождения. В данный момент он доставлен в Управление полиции Медеуского района для участия в следственных действиях. Виновный будет привлечен к ответственности», - написал Рустам Абдрахманов на своей странице в сети Instagram.


В пресс-службе департамента полиции добавили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 293 часть 1, также назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Видео   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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