Посещение лесов запретили в Риддере
В городе Риддер Восточно-Казахстанской области введен запрет на посещение лесных массивов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ограничение связано с высоким уровнем пожарной опасности.
— В лесных массивах Риддера в связи с погодными условиями установлен высокий IV класс пожарной опасности. В этой связи посещение лесов запрещено. Ограничение будет действовать до выпадения обильных осадков, — сообщили представители КГУ «Риддерское лесное хозяйство».
За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц размер штрафа составляет 10 МРП (43 250 тенге).