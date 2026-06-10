Посещение лесов запретили в Риддере

Ограничение связано с высоким уровнем пожарной опасности.

— В лесных массивах Риддера в связи с погодными условиями установлен высокий IV класс пожарной опасности. В этой связи посещение лесов запрещено. Ограничение будет действовать до выпадения обильных осадков, — сообщили представители КГУ «Риддерское лесное хозяйство».