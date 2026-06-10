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    Посещение лесов запретили в Риддере

    В городе Риддер Восточно-Казахстанской области введен запрет на посещение лесных массивов, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Kazinform

    Ограничение связано с высоким уровнем пожарной опасности.

    — В лесных массивах Риддера в связи с погодными условиями установлен высокий IV класс пожарной опасности. В этой связи посещение лесов запрещено. Ограничение будет действовать до выпадения обильных осадков, — сообщили представители КГУ «Риддерское лесное хозяйство».

    За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц размер штрафа составляет 10 МРП (43 250 тенге).

    Леса ВКО Безопасность Риддер Восточно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор