Посещение горы Кокшетау временно ограничили в Бурабае

Об этом туристам и жителям области сообщил на своей страничке ГНПП «Бурабай», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Государственный национальный природный парк «Бурабай» сообщает, что с 07:00 часов 20 июня 2026 года посещение горы Кокшетау будет временно ограничено. Данная мера вводится в связи высоким классом пожарной опасности на территории национального парка. Временное ограничение направлено на предотвращение возможных возгораний и сохранение уникальной экосистемы Бурабая, — говорится в сообщении.

В самом ведомстве пока не могут назвать точную дату снятия ограничений. Скорее всего, это будет связано с погодными условиями и улучшением ситуации по пожароопасности.

В ГНПП «Бурабай» попросили жителей и гостей курорта с пониманием отнестись к принимаемым мерам и заранее планировать маршруты отдыха, отдавая предпочтение альтернативным туристическим локациям национального парка.

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