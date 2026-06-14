Стоимость отдыха: Казахстан против зарубежных направлений

Вопрос о том, где выгоднее провести отпуск — в Казахстане или за рубежом, остается одним из самых обсуждаемых среди туристов. Пока одни выбирают Бурабай, Алаколь и другие отечественные направления, другие уверены, что лучше приобрести тур в Турцию, передает корреспондент агентства Kazinform.

За те же деньги — за границу?

Один из казахстанцев в социальной сети рассказал, что предпочел местным курортам отдых в другой стране: «Сейчас отдыхаю в Турции, так как на родине слишком дорого», — говорит он.

Вместе с тем представители объектов размещения в Бурабае отмечают, что варианты есть на любой бюджет, но именно для летнего отдыха желающим нужно бронировать заранее — за месяц. По их словам, стоимость аренды домиков начинается от 10-20 тысяч тенге за сутки, тогда как более комфортные коттеджи могут стоить от 80 тысяч тенге и выше.

Эксперт в сфере туризма Молдир Серик подтверждает, что многие туристы действительно сравнивают стоимость внутреннего и зарубежного отдыха, строя планы на лето. Она объясняет, что главным преимуществом зарубежных направлений становятся горящие предложения.

— Люди многие знают, что есть горящие туры. Уже готовые к поездке люди могут сразу полететь по низким ценам. Иногда недельный тур с перелетом, проживанием, трансфером, медицинской страховкой и даже системой «все включено» может обойтись одному человеку в 200-250 тысяч тенге. На неделю, чтобы отдохнуть в Казахстане примерно так же и выйдет, а иногда и гораздо дороже, — отметила турагент.

Многие зарубежные отели предоставляют скидки для детей до 12 лет, а некоторые и вовсе предлагают бесплатное проживание детям до 13–14 лет. Все зависит от политики конкретной гостиницы, пояснила эксперт.

Фото: Синьхуа

В качестве примера она привела один из отелей на Мальдивах, где летом дети могут проживать бесплатно, оплачивается только их авиаперелет.

— Это связано с тем, что летом на Мальдивах низкий туристический сезон. Чтобы привлечь больше отдыхающих, отели запускают специальные акции и предлагают семьям более выгодные условия, — говорит она.

При этом Молдир Серик подчеркивает, что для внутренних туристов тоже появляются привлекательные предложения. По словам эксперта, этим летом один из туроператоров запустил акцию Kids Go Free, по которой при покупке турпакета по Казахстану дети могут лететь бесплатно, а авиабилеты оплачиваются только для взрослых.

— Например, если туристы из Алматы захотят отдохнуть в Актау, мы можем подобрать им турпакет с проживанием, авиаперелетом и трансфером по привлекательной цене. В рамках акции Kids Go Free бесплатный перелет для детей действует только при покупке комплексного тура. Если авиабилеты приобретаются отдельно, это предложение не распространяется, — пояснила Молдир Серик.

Кроме того, дети до двух лет, как правило, летают бесплатно как по Казахстану, так и за рубеж, поскольку не занимают отдельного места в самолете и размещаются вместе с родителями.

Фото: ГНПП «Бурабай»

Таким образом, однозначного ответа на вопрос, что дешевле — Бурабай и Актау, или Турция и Вьетнам нет. Если планировать отдых заранее и выбирать комфортное размещение внутри Казахстана, можно сформировать для себя выгодный пакет. В то же время при удачном горящем предложении тур за границу иногда оказывается даже более выгодным по соотношению цены и набора включенных услуг.

Как развивается внутренний туризм — официальные данные

По итогам 2025 года в Казахстане отмечается рост ключевых показателей отрасли туризма. Число внутренних туристов, остановившихся в отелях, составило 8,6 млн человек — на 700 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2024 года. Число иностранных туристов, воспользовавшихся гостиничными услугами, достигло 1,4 млн человек. Такие данные приводит Министерство туризма и спорта РК.

Количество объектов размещения достигло 4 482 единиц. (выросло на 180 единиц). Совокупный доход объектов размещения, включая гостиницы, базы отдыха, гостевые дома составил более 350 млрд тенге.

Власти также продолжают развивать туристическую инфраструктуру в регионах. В Алматинской области завершено строительство подъездной дороги к туристическому объекту «Город кочевников», а также продолжается капитальный ремонт трассы к озеру Каинды. Кроме того, создан новый туристический маршрут протяженностью более 1,5 тыс. км, который уже добавлен в популярные навигационные сервисы. Остановиться на ночь в таких известных туристических местах области, как Чарынский каньон и озеро Кольсай, будет стоить в среднем 30-60 тыс. тенге.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

На побережье Алаколя в областях Абай и Жетысу ведутся работы по повышению безопасности и благоустройству: построена спасательная станция, устанавливаются объекты инфраструктуры, решаются вопросы водоснабжения, электроснабжения и берегоукрепления. Средняя цена базы отдыха на побережье — 50 тыс. тенге в сутки.

Продолжается развитие и курорта Балхаш. Модернизируется автодорога к озеру, в этом году планируется открыть новый пляж и завершить строительство железнодорожного вокзала на станции Лепси. Также завершена модернизация аэропорта Балхаша, а летом ожидается запуск регулярных авиарейсов из Астаны и Алматы. Базы отдыха здесь стоят 50-70 тыс. тенге за ночь.

В Мангистауской области обновляют пляжи и набережные, устанавливают новые санитарные объекты, душевые, раздевалки и спасательные пункты, чтобы сделать отдых туристов более комфортным и безопасным. Ночь в отелях Актау обойдется от 20 тыс. тенге.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов РК, в 2025 году особо охраняемые природные территории посетили 3,7 млн человек — на 900 тыс. больше, чем годом ранее. В национальных парках продолжается развитие туристической инфраструктуры: открываются визит-центры, экологические тропы и новые маршруты, расширяется сеть глэмпингов, кемпингов и юрточных комплексов. В настоящее время на природных парках действуют 179 туристских маршрутов и 42 экологические тропы.

Ранее корреспондент Kazinform узнал, какие зоны отдыха под Астаной доступны этим летом. Какое подходящее место можно выбрать в загородных зонах столицы, можно ознакомиться по ссылке.