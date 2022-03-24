Посещение пациентов разрешили в костанайской городской больнице

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Такое решение принято в связи с последним постановлением главного санитарного врача Костанайской области. Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с последним постановлением главного санитарного врача в городской больнице возобновлено посещение пациентов в больнице. Кроме пациентов, находящихся в реанимации. Посещение больных разрешено: с 10 до 12 часов и с 16 до 18 часов. С 13 до 16 часов - тихий час»,- прокомментировала К. Жилкибаева.

Также в ведомстве отметили, что свидание посетителей с ходячими больными разрешается только в вестибюле. В палату к лежачему больному допускаются посетители в сопровождении медицинского работника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ни одного заболевшего КВИ за сутки не выявлено в Костанайской области.