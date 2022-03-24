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    06:30, 24 Март 2022 | GMT +6

    Посещение пациентов разрешили в костанайской городской больнице

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Такое решение принято в связи с последним постановлением главного санитарного врача Костанайской области. Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с последним постановлением главного санитарного врача в городской больнице возобновлено посещение пациентов в больнице. Кроме пациентов, находящихся в реанимации. Посещение больных разрешено: с 10 до 12 часов и с 16 до 18 часов. С 13 до 16 часов - тихий час»,- прокомментировала К. Жилкибаева.

    Также в ведомстве отметили, что свидание посетителей с ходячими больными разрешается только в вестибюле. В палату к лежачему больному допускаются посетители в сопровождении медицинского работника.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что ни одного заболевшего КВИ за сутки не выявлено в Костанайской области.


    Теги:
    Здравоохранение Костанайская область Общество
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