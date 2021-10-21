Посещает ли тои главный санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, ходит ли он на тои, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о массовых мероприятиях, то я сам призываю их не посещать, хотя я и переболел, и вакцинирован, но я могу быть носителем. Зацепить, так сказать, вирус. Я не буду болеть, но я могу быть носителем. Принести его в свою семью. Поэтому сегодня на посещение тоев у меня наложено табу», - ответил Жандарбек Бекшин.

Он также ответил, как проводит свой досуг.

«Ну, естественно, прогулки, в субботу и воскресенье позволяю себе час игры в настольный теннис, то, что доступно, и это на свежем воздухе», - поделился Жандарбек Бекшин.