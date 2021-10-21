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    15:10, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Посещает ли тои главный санврач Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, ходит ли он на тои, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если говорить о массовых мероприятиях, то я сам призываю их не посещать, хотя я и переболел, и вакцинирован, но я могу быть носителем. Зацепить, так сказать, вирус. Я не буду болеть, но я могу быть носителем. Принести его в свою семью. Поэтому сегодня на посещение тоев у меня наложено табу», - ответил Жандарбек Бекшин.

    Он также ответил, как проводит свой досуг.

    «Ну, естественно, прогулки, в субботу и воскресенье позволяю себе час игры в настольный теннис, то, что доступно, и это на свежем воздухе», - поделился Жандарбек Бекшин.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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