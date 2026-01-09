Поселок в Костанайской области остался без воды и дорог после метели

Жители посёлка имени О. Шипина Алтынсаринского района обратились в социальные сети с жалобами на перебои с подачей питьевой воды и отсутствие регулярной уборки снега после буранов. По словам сельчан, вода подаётся по времени, а дороги в населённом пункте очищались лишь один раз, несмотря на сильные снегопады. Это, отмечают жители, осложняет передвижение, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто живёт один.

В акимате Алтынсаринского района прокомментировали ситуацию. Как сообщили в ведомстве, очистка улично-дорожной сети в населённых пунктах проводится с учётом технических и погодных условий, в том числе требований безопасности во время буранов и согласно утверждённому графику. Работы по расчистке в посёлке имени О. Шипина выполняет подрядная организация ТОО «Ламерс-Агро».

Что касается водоснабжения, в акимате пояснили, что подача питьевой воды в посёлке осуществляется ежедневно с 15:00 до 18:00 часов согласно установленному режиму, о чём население проинформировано.

Также сообщается, что разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтно-восстановительных работ, реализация которых запланирована на 2026–2027 годы.

