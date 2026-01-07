РУ
    20:35, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Акимов трех городов привлекли к ответственности за плохие дороги в Акмолинской области

    Среди привлеченных к ответственности — 72 акима сельских округов и три акима городов Атбасара, Акколя и Макинска, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: акимат Павлодара

    Департамент полиции Акмолинской области озвучил итоги прошлого года по проверкам состояния дорог региона. Так, было проведено свыше трех тысяч обследований автомобильных дорог и железнодорожных переездов для выявления опасных участков и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. В ходе обследований выявлены многочисленные нарушения, напрямую влияющие на безопасность участников дорожного движения.

    — По результатам проверок к административной ответственности привлечено 301 должностное лицо. Среди них — акимы сельских округов и городов, представители АО НК «КазАвтоЖол», ЖКХ, а также подрядные организации. В частности, ответственность понесли 72 акима сельских округов и три акима городов — Атбасара, Акколя и Макинска, — поделились в ведомстве.

    Кроме того, 18 должностных лиц привлечены за неисполнение предписаний полиции, что является прямым нарушением требований законодательства.

    — Для устранения выявленных проблем в течение года в местные исполнительные органы и дорожные организации направлено 386 информаций и предложений. Ненадлежащее содержание дорог и железнодорожных переездов напрямую угрожает жизни и здоровью граждан, поэтому работа по контролю за дорожной инфраструктурой будет продолжена и в дальнейшем, — резюмировали в ведомстве.

    Ранее были названы регионы Казахстана с самыми плохими дорогами. Среди них и Акмолинская область

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Акимы Акмолинская область Ремонт дорог
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
