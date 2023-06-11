Порывистый ветер усложняет тушение пожара - акимат области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Руководитель оперативного Штаба Димитрий Гариков подчеркнул, что огонь движется в направлении Каштакского лесничества, там собирается техника для оперативного реагирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат области Абай.
Он также добавил, что основная работа по тушению проводится ночью.«Сейчас ситуация ухудшается в связи с усилением ветра. Пожар идет в сторону Каштакского лесничества, населенного пункта Таврия. Порядка 65% техники аккумулировано именно там. В Успенском лесничестве периодически возникают небольшие огневые точки. Основная работа проводится ночью. Также сложная ситуация сохраняется в поселке Жерновка – из-за рельефа там не может пройти техника», - отметил Димитрий Гариков.
По его словам, сейчас для огнеборцев самое важное – удержать огонь, чтобы он не вошел в населенные пункты.
«Сейчас люди находятся по домам, они оповещены. В зоне риска остается пока Таврия, ветер идет в том направлении. Аким области и города сейчас находятся в Каштакском лесничестве», - отметил Гариков.
Руководитель Штаба также добавил, что от пожара сильно пострадали Батпаевское и Успенское лесничества.
«Сильно пострадало Батпаевское лесничество – на расстоянии порядка 7-8 километров от кромки леса пострадала территория, больше всего пострадало в районе Успенки. Я не видел такого масштаба пожара, но после первого пожара 22-го числа, мы, конечно, чувствуем себя увереннее. Что касается сообщений о том, что пожарным не хватает продуктов питания – это не так. Работа проводится, огромная благодарность жителям нашей области, волонтерам, неравнодушным гражданам», - заключил Димитрий Гариков.