Порыв трубопровода произошел в Рудном

10 Декабря 2022, 13:31

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ — На одной из улиц в Рудном произошел порыв трубопровода, в результате чего подтопило улицу. Проведены ремонтные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Рудном около 10 часов произошел прорыв на задвижке холодной воды по ул. Дзержинского- Горького. Для устранения была направлена техника (К-700 и насос для откачки). Место порыва установлено. Ремонтные работы на 12:00 завершены, прорыв устранен. Подача воды возобновлена», - сообщили в управление энергетики и ЖКХ.

Накануне в Костанае по ул. Назарбаева, возле ТРЦ «Костанай Плаза», была установлена сильная течь из колодца с пожарным гидрантом. На видео, распространяемым в социальных сетях, вода била фонтаном.

Кадр из видео



