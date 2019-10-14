Порыв теплотрассы в Алматы: когда будет восстановлено горячее водоснабжение
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Коммунальщики Алматы устраняют порыв теплотрассы в районе Бокейханова-Райымбека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Девять аварийных бригад устраняют аварию на тепломагистрали, произошедшей сегодня после полудня на участке близ пересечения улицы Бокейханова и проспекта Райымбека.
«Предварительная причина аварии — изношенность трубопровода диаметра 700 мм, введённого в эксплуатацию в 1971 г. В настоящее время производится откачка теплоносителя и замена вышедшего из строя сегмента трубопровода», - сообщили в акимате.
Ситуация взята под контроль руководством АлТС и Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития акимата Алматы.
Горячее водоснабжение будет восстановлено потребителям в течение нескольких часов.
Отметим, из-за порыва теплотрассы затопило улицу в Алматы.
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