Порыв теплотрассы в Алматы: когда будет восстановлено горячее водоснабжение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Коммунальщики Алматы устраняют порыв теплотрассы в районе Бокейханова-Райымбека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Девять аварийных бригад устраняют аварию на тепломагистрали, произошедшей сегодня после полудня на участке близ пересечения улицы Бокейханова и проспекта Райымбека.

«Предварительная причина аварии — изношенность трубопровода диаметра 700 мм, введённого в эксплуатацию в 1971 г. В настоящее время производится откачка теплоносителя и замена вышедшего из строя сегмента трубопровода», - сообщили в акимате.

Ситуация взята под контроль руководством АлТС и Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития акимата Алматы.

Горячее водоснабжение будет восстановлено потребителям в течение нескольких часов.

Отметим, из-за порыва теплотрассы затопило улицу в Алматы.



