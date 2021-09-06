Порыв теплосетей произошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вода вышла на поверхность во время гидравлических испытаний теплосетей вблизи пересечения проспекта Достык и Жибек жолы в Медеуском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вода, вышедшая на поверхность во время гидравлических испытаний теплосетей, не представляла угрозы для жизни и здоровья людей. Ее температура не превышала +65 градусов, а благодаря оперативности задействованных в испытаниях инженерно-технических работников, удалось вовремя взять ситуацию под контроль. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Сообщается, что последствия произошедшего сегодня около 6 часов утра порыва теплосети ликвидированы. Сейчас ремонтные бригады восстанавливают работу участка теплотрассы, проводя замену вышедшего из строя сегмента трубы.

Причина порыва - изношенность трубопровода диаметра 200 мм, эксплуатируемого с 1988 года.

Ранее сообщалось, что в период с 31-го августа по 17-е сентября 2021 с 3-х до 7-ми часов утра на территориях восьми районов Алматы будут проводиться испытания тепловых сетей. Жителям и гостям города было рекомендовано не находиться самим и не парковать автомобили в местах, названных в сообщении.

В ведомстве напомнили, что при возникновении подобных ситуаций, не нужно предпринимать никаких самостоятельных действий. Необходимо немедленно покинуть место происшествия и сообщить о нем в ТОО «АлТС» по телефону: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.