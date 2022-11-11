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    09:40, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Порыв тепломагистрали по улице Шарипова устранили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ликвидированы последствия порыва на теплотрассе, произошедшего по улице Шарипова ниже улицы Гоголя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ночь на 11 ноября в 01.50 бригадой ТОО «Алматинские тепловые сети» завершено восстановление трубопровода диаметром 400 мм. После проведения испытания тепломагистраль введена в строй и работает в заданном режиме: в 02:40 восстановлена подача отопления. Также восстановлено движение автотранспорта по улице Шарипова. Асфальтное покрытие планируется восстановить до 13 ноября текущего года при наличии благоприятных погодных условий», - сообщили в Управлении энергетики и водоснабжения Алматы.

    В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) жителей просят не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «АлТС» по телефону +7-727-378-06-65.

    Ранее сообщалось, что в Алмалинском районе произошел порыв трубопровода из-за его наружной коррозии. Видео образовавшегося на месте аварии фонтана воды появилось в сети. Временно отключена подача горячей воды, без тепла остались 67 многоквартирных и 2 частных дома, 6 объектов образования и более 20 других объектов.

    Кадр из видео
    Теги:
    Алматы МЧС Происшествия, ЧС
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