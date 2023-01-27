Порядок заполнения бюллетеней 19 марта разъяснил избирком Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До одной из главных политических дат осталось около двух месяцев. 19 марта состоится значимое политическое событие для казахстанцев. Особенность этих выборов в том, что жителям Карагандинской области на избирательных участках будут предоставлены сразу пять бюллетеней. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажем о них по порядку.

В первом бюллетене избиратели выбирают понравившуюся партию, которая пройдет в Мажилис Парламента. Всего их у нас семь.

Также хочется отметить, что 50 % депутатов областного маслихата будут избираться тоже по партийным спискам. И во втором бюллетене уже нужно отдать свой голос за партию, которая нравится на региональном уровне.

Еще одна особенность нынешних выборов. Карагандинцы будут выбирать конкретных депутатов в Мажилис Парламента по одномандатным спискам. Карагандинская область поделена на два избирательных округа. Первый – это Караганда и Бухар-Жырауский район. А во второй округ входят города Темиртау, Балхаш, Сарань и Шахтинск, а также Абайский, Актогайский, Каркаралинский, Нуринский, Осакаровский и Шетский районы.

Соответственно, за два мандата в Мажилис будут бороться кандидаты из этих двух избирательных округов.

В четвертом бюллетене избиратель должен проголосовать за кандидата в областной маслихат. Также по одномандатным спискам.

И наконец пятый бюллетень. Избиратель выбирает депутата в городской или районный маслихат, в зависимости от места проживания.

Примечательно, что графа «против всех» будет присутствовать во всех избирательных бюллетенях.

Предвыборная гонка стартует 18 февраля.