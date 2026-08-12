Порядок утилизации крупногабаритных шин хотят изменить в Казахстане

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан совместно с АО «Жасыл даму» и представителями предприятий, осуществляющих переработку крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин (КГШ и СКГШ), провело рабочее совещание по вопросам совершенствования процессов их сбора, транспортировки и передачи на переработку, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе совещания рассмотрены предложения предприятий, направленные на повышение эффективности обращения с накопленными КГШ и СКГШ.

Одним из предложений является организация предварительной резки шин непосредственно на площадках образования отходов. Такой подход позволит уменьшить объем шин, подлежащих транспортировке, сократить транспортные расходы и ускорить процесс передачи накопленных отходов на переработку.

По итогам совещания работа по проработке предложений будет продолжена с участием заинтересованных государственных органов, АО «Жасыл даму» и предприятий отрасли.

Ранее сообщалось о том, что компанию «Жасыл даму» реорганизуют в Казахстане.