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    Компанию «Жасыл даму» реорганизуют в Казахстане

    Правительство Казахстана приняло постановление о реорганизации акционерного общества «Жасыл даму», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Компанию «Жасыл даму» реорганизуют в Казахстане
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов

    Согласно постановлению Правительства РК от 22 июля 2026 года, АО «Жасыл даму» будет реорганизовано путем присоединения к нему акционерного общества Greens Development.

    Документ вступил в силу со дня его подписания.

    АО «Жасыл даму» является государственной компанией, на 100% принадлежащей Министерству экологии и природных ресурсов РК. Предприятие занимается организацией сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие механизма расширенных обязательств производителей (РОП).

    АО Greens Development зарегистрировано в Астане в 2015 году и осуществляет деятельность в сфере экологии и обращения с отходами.

    О том, как Астана справляется с утилизацией мусора можно узнать здесь.

    Правительство РК Мусор Переработка отходов Экология Минэкологии и природных ресурсов
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор