Компанию «Жасыл даму» реорганизуют в Казахстане

Согласно постановлению Правительства РК от 22 июля 2026 года, АО «Жасыл даму» будет реорганизовано путем присоединения к нему акционерного общества Greens Development.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

АО «Жасыл даму» является государственной компанией, на 100% принадлежащей Министерству экологии и природных ресурсов РК. Предприятие занимается организацией сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие механизма расширенных обязательств производителей (РОП).

АО Greens Development зарегистрировано в Астане в 2015 году и осуществляет деятельность в сфере экологии и обращения с отходами.

О том, как Астана справляется с утилизацией мусора можно узнать здесь.