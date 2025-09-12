РУ
    15:34, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Порядок расчета тарифов на воду и отопление планируют пересмотреть в Казахстане

    Министерство национальной экономики РК подготовило поправки в действующие Правила, передает агентство Kazinform.

    система отопления
    Иллюстративное фото: freepik

    В проекте предлагается внести поправки в действующие Правила формирования тарифов, которые касаются пересмотра дифференциации цен на услуги водоснабжения и теплоснабжения для отдельных категорий населения.

    Как отметили в ведомстве, снижение тарифов по подгруппам населения позволит обеспечить более стабильную и приемлемую тарифную политику, при этом не нарушая устойчивость работы предприятий водоснабжения и теплоснабжения. 

    Кроме того, предполагается, что внедрение этих поправок поможет сдержать рост цен на услуги водоснабжения и отопления для населения.

    Документ опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 26 сентября 2025 года.

