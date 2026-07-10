Порядок организации хаджа и умры обновят в Кыргызстане

В Кыргызстане изменится порядок организации и осуществления паломничества граждан в Мекку, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Согласно документу, уполномоченный госорган в сфере религии становится официальным представителем КР на переговорах с Министерством хаджа и умры Саудовской Аравии по вопросам квот и условий поездок.

Председатель уполномоченного государственного органа в сфере религии совместно с руководством Духовного управления мусульман Кыргызстана в установленном порядке участвует в переговорах, согласовании квот, организационных условий хаджа и умры, заключении договоров и соглашений, связанных с организацией паломничества граждан.

Отмечается, что действующий порядок носит рамочный характер и не содержит достаточной детализации ключевых процедур. Контроль со стороны государства при организации поездок поможет избежать хаоса, оптимизировать логистику и распределение ресурсов.

В настоящее время в системе отсутствует прозрачный и полностью автоматизированный механизм формирования очередности, сохраняются элементы ручного управления, не урегулирован механизм замещения паломников.

В части финансовых процедур отсутствует прозрачная структура стоимости паломничества, разграничение обязательных и дополнительных расходов, а также порядок учета и возврата денежных средств. Не обеспечена цифровая фиксация финансовых операций, что снижает уровень прозрачности.

Недостаточно цифровизированы процессы, отсутствует полная интеграция с государственными информационными системами и сохраняется ручной ввод данных, что приводит к ошибкам, дублированию информации и увеличению административной нагрузки.

Инициаторы поправок обращают внимание на необходимость четко регламентировать порядок отбора, условия ответственности и оплаты ажы башчы, которые обеспечивают сопровождение паломников и фактически выполняют функции управления на месте.

Основная цель изменений — закрепить ведущую роль государства в переговорах, перевести процессы в электронный формат, повысить прозрачность и ликвидировать коррупционные риски.

Ранее сообщалось, что в КР намерены перевести в цифровой формат постановку на первичный воинский учет, медицинское освидетельствование и выдачу военного билета.