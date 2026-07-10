Электронные повестки и цифровые военные билеты появятся в Кыргызстане

В Кыргызстане постановку на первичный воинский учет, медицинское освидетельствование и выдачу военного билета намерены перевести в цифровой формат, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, оповещать граждан о явке для первичной постановки на воинский учет могут через мобильное приложения «Тундук», push-уведомления, SMS-сообщения, обеспечивающие подтверждение доставки уведомления.

Медицинское освидетельствование будет проводиться с использованием цифровых медицинских карт, цифровых медицинских документов и сведений, полученных посредством межведомственного электронного взаимодействия.

Заключения врачей-специалистов начнут оформлять в цифровом виде, подписывать цифровой подписью и хранить в цифровой технологической системе «Аскер».

Военкоматы будут получать информацию о призывниках напрямую из баз данных организаций здравоохранения, Министерства внутренних дел, Министерства просвещения, органов местного самоуправления и соцзащиты населения. Предоставление сведений на бумажных носителях допускается только при отсутствии технической возможности межведомственного взаимодействия в цифровой среде.

Сведения о постановке на воинский учет и сам военный билет переводятся в электронный формат и будут доступны в личном кабинете мобильного приложения «Тундук» и на самом портале. Цифровой документ имеет равную юридическую силу, как и бумажный вариант. По желанию гражданина может быть выдан документ на бумажном носителе.

Напомним, в 2025 году в стране провели цифровизацию кадрового делопроизводства бюджетников.