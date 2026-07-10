Электронные повестки и цифровые военные билеты появятся в Кыргызстане
В Кыргызстане постановку на первичный воинский учет, медицинское освидетельствование и выдачу военного билета намерены перевести в цифровой формат, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
Соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.
Согласно документу, оповещать граждан о явке для первичной постановки на воинский учет могут через мобильное приложения «Тундук», push-уведомления, SMS-сообщения, обеспечивающие подтверждение доставки уведомления.
Медицинское освидетельствование будет проводиться с использованием цифровых медицинских карт, цифровых медицинских документов и сведений, полученных посредством межведомственного электронного взаимодействия.
Заключения врачей-специалистов начнут оформлять в цифровом виде, подписывать цифровой подписью и хранить в цифровой технологической системе «Аскер».
Военкоматы будут получать информацию о призывниках напрямую из баз данных организаций здравоохранения, Министерства внутренних дел, Министерства просвещения, органов местного самоуправления и соцзащиты населения. Предоставление сведений на бумажных носителях допускается только при отсутствии технической возможности межведомственного взаимодействия в цифровой среде.
Сведения о постановке на воинский учет и сам военный билет переводятся в электронный формат и будут доступны в личном кабинете мобильного приложения «Тундук» и на самом портале. Цифровой документ имеет равную юридическую силу, как и бумажный вариант. По желанию гражданина может быть выдан документ на бумажном носителе.
Напомним, в 2025 году в стране провели цифровизацию кадрового делопроизводства бюджетников.