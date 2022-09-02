Порядок назначения акимов намерены изменить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции Алма Муканова презентовала законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом предусматривается внесение поправок в 44 законодательных акта, в том числе в 15 кодексов. Законопроект предусматривает поправки в законодательные акты по следующим направлениям. Первое , упразднение отдельных полномочий Президента в отношении местных исполнительных органов», - сообщила Алма Муканова во время презентации законопроекта в Мажилисе.

В частности, согласно внесенным поправкам в Конституцию, исключены полномочия Президента по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также по снятию с должности акима района, города областного значения, района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа.

В этой связи, предлагается Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении» привести в соответствие с Конституцией.

«Второе – переформатирование представительной ветви власти. В целях укрепления субъектности и самостоятельности маслихатов предлагается ввести должность председателя маслихата», - отметила вице-министр.

По ее словам, предусмотрено совершенствование избирательной системы местных представительных органов:

- половина депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы будут избираться по одномандатным территориальным избирательным округам, а другая половина - по партийным спискам;

- депутаты маслихатов районов и городов будут избираться по одномандатным территориальным избирательным округам.

Указанные вопросы и механизмы избрания депутатов маслихатов будут регламентированы в Конституционном законе «О выборах».

«В-третьих, предусмотрено изменение порядка назначения и избрания акимов. То есть, назначение акимов областей, городов республиканского значения, столицы будет осуществляться путем представления Главой государства на альтернативной основе - не менее двух кандидатур для рассмотрения маслихатов. Вместе с тем, в соответствии с Концепцией развития местного самоуправления до 2025 года в 2021 году, на местном уровне поэтапно вводится институт выборности акимов», - перечислила Алма Муканова.

Она напомнила, что в прошлом году проведены выборы акимов сел и поселков, а с 2023 года в пилотном режиме будут проводиться выборы акимов районов и городов областного значения.

«В этой связи, предлагается ввести нормы, связанные с выборами акимов районов/городов областного значения. Механизмы проведения выборов предлагается предусмотреть в рамках проекта Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года». Таким образом, акимы районов (городов областного значения) будут избираться либо назначаться», - заключила вице-министр.