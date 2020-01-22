Порядок на рынке обменных пунктов решили навести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За второе полугодие прошлого года сотрудники филиалов Нацбанка проверили работу 178 обменных пунктов и выявили более 140 различных нарушений.

Все эти нарушения выявили в Алматы, Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях.

Большинство предпринимателей нарушали законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОДФТ), не в должной мере проверяли клиентов и не выполняли требования Правил внутреннего контроля.

Кроме того, обменные пункты либо не предоставляли или несвоевременного представляли в Комитет финансового мониторинга сведения по обменным операциям.

«Предприниматели нарушали валютное законодательство, использовали уставной капитал не по назначению, не обеспечивали точки вооруженными постами охраны, системами видеонаблюдения, не предоставляли клиентам полную информацию и отправляли недостоверные отчеты в проверяющие органы и другое

В 17 уполномоченных организациях деньги выдавались в подотчет на длительные сроки либо в виде беспроцентного займа или финансовой помощи своим сотрудникам, либо родственникам.

Напомним, небанковские обменные пункты обязали увеличить размер уставного капитала для обеспечения достаточным объемом денежных средств в кассах или на счетах. Это позволит обменным пунктам бесперебойно вести работу и не создавать необоснованный ажиотаж среди населения из-за закрытия, если в кассе закончится наличная валюта. Ожидается, что нововведения положительно повлияют на проведение прозрачной деятельности.