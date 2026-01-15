Порядок мониторинга мобильных переводов физических лиц разъяснили в КГД

Глава управления администрирования специальных налоговых режимов КГД Ерканат Шынберген отметил, что мониторинг осуществляется по совокупности нескольких условий.

— Критерий работает так: все поступления на личные счета мониторятся банками. В течение трех последовательных месяцев должны быть переводы от 100 и более разных лиц. Плюс ко всему общая сумма поступлений за эти три месяца должна превышать один миллион тенге. Если все эти критерии соблюдаются, банки оповещают налоговые органы, — сообщил Ерканат Шынберген.

При этом, по его словам, если счет использовался исключительно для личных целей, гражданин сможет это подтвердить.

— Мы мгновенно меры не принимаем: анализируем, рассматриваем вопрос о наличии регистрации в качестве ИП, о полноте уплаты налогов. Также мы меры принимаем через уведомления по результатам камерального контроля. То есть в рамках этого уведомления налогоплательщик вправе дать пояснение и подтвердить, что счета были использованы для личных нужд, а не предпринимательской деятельности, — отметил представитель КГД.

В случае подтверждения факта получения переводов в рамках предпринимательской деятельности налогоплательщику потребуется предоставить дополнительную налоговую отчетность. При отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ему необходимо будет оформить ее в установленном порядке.

В Комитете государственных доходов также подчеркнули, что само по себе соответствие установленным критериям не является основанием для блокировки расходных операций по банковским счетам. Такие меры возможны лишь в случае неисполнения уведомления, направленного по итогам камерального контроля, и только в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом.

Напомним, проверка физических лиц возможна при одновременном совпадении трех условий: получение переводов от 100 и более разных лиц, регулярность таких поступлений в течение трех месяцев подряд и превышение общей суммы переводов 12-кратного размера минимальной заработной платы — 1 020 000 тенге.

Ранее вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов разъяснил новый порядок фискального контроля мобильных переводов, в том числе при сборе денег в рабочих коллективах.