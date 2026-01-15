РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:29, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Порядок мониторинга мобильных переводов физических лиц разъяснили в КГД

    По данным Комитета государственных доходов, первые сведения от банков о физических лицах, подпадающих под установленные критерии по мобильным переводам, поступят в налоговые органы до 15 апреля 2026 года по итогам первого квартала, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мобильные переводы
    Коллаж: Kazinform

    Глава управления администрирования специальных налоговых режимов КГД Ерканат Шынберген отметил, что мониторинг осуществляется по совокупности нескольких условий.

    — Критерий работает так: все поступления на личные счета мониторятся банками. В течение трех последовательных месяцев должны быть переводы от 100 и более разных лиц. Плюс ко всему общая сумма поступлений за эти три месяца должна превышать один миллион тенге. Если все эти критерии соблюдаются, банки оповещают налоговые органы, — сообщил Ерканат Шынберген.

    При этом, по его словам, если счет использовался исключительно для личных целей, гражданин сможет это подтвердить.

    — Мы мгновенно меры не принимаем: анализируем, рассматриваем вопрос о наличии регистрации в качестве ИП, о полноте уплаты налогов. Также мы меры принимаем через уведомления по результатам камерального контроля. То есть в рамках этого уведомления налогоплательщик вправе дать пояснение и подтвердить, что счета были использованы для личных нужд, а не предпринимательской деятельности, — отметил представитель КГД.

    В случае подтверждения факта получения переводов в рамках предпринимательской деятельности налогоплательщику потребуется предоставить дополнительную налоговую отчетность. При отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ему необходимо будет оформить ее в установленном порядке.

    В Комитете государственных доходов также подчеркнули, что само по себе соответствие установленным критериям не является основанием для блокировки расходных операций по банковским счетам. Такие меры возможны лишь в случае неисполнения уведомления, направленного по итогам камерального контроля, и только в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом.

    Напомним, проверка физических лиц возможна при одновременном совпадении трех условий: получение переводов от 100 и более разных лиц, регулярность таких поступлений в течение трех месяцев подряд и превышение общей суммы переводов 12-кратного размера минимальной заработной платы — 1 020 000 тенге.

    Ранее вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов разъяснил новый порядок фискального контроля мобильных переводов, в том числе при сборе денег в рабочих коллективах.

    Теги:
    Мобильные переводы КГД Налоги Экономика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают