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Порядок движения электросамокатов определяют в Казахстане
25 Июля 2022 13:33

Порядок движения электросамокатов определяют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 1 июля вступил в силу национальный стандарт, устанавливающий технические характеристики электросамокатов. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом требований данного стандарта нами прорабатывается вопрос по правовому статусу лица, управляющего электросамокатом, а также определяется порядок их движения по дорогам», - сказал Жандос Мураталиев.

Спикер добавил, что поправки послужат установлению прядка на дорогах Казахстана.

«Думаю, эти поправки позволят принять адекватные меры административного воздействия в отношении «злостных» правонарушителей, что в том числе положительно повлияет на состояние аварийности в стране», - отметил Жандос Мураталиев.

Ранее сообщалось, что с начала года в дорожных авариях погибли более 1 тыс. человек и получили травмы свыше 8 тыс. граждан.

«Ежедневно на дорогах страны гибнут до семи человек и порядка 70 получают различные телесные повреждения», - сказал Жандос Мураталиев.

Только за прошедшую неделю, согласно озвученным данным, по стране зарегистрировано свыше 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли около 50 человек и более 200 травмированы.


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Автор:
Корреспондент
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