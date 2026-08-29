Порядка 500 казахстанских специалистов водной отрасли повысили квалификацию за рубежом

С момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации в сентябре 2023 года казахстанские водники проходят зарубежные стажировки и курсы повышения квалификации. На сегодня за пределами страны обучились 498 человек, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в 2023 году 14 специалистов прошли курсы повышения квалификации в таких странах, как Республика Корея, Германия и Израиль. В 2024 году стартовали курсы по противодействию паводкам, организованные Институтом водного образования IHE Delft (Нидерланды) в рамках двухстороннего меморандума. За два года в них приняли участие более 70 человек.

В 2025 году более 30 специалистов прошли курсы в Узбекистане, Индии, Турции, Китае, США, Нидерландах, Южной Корее и РФ. В семинарах, организованных Исламской организацией по продовольственной безопасности (IOFS) и Германским обществом международного сотрудничества (GIZ) приняли участие 156 специалистов.

25 казахстанских специалистов прошли курсы при поддержке нидерландской компании Witteven+Boss, еще 125 человек прошли обучение в КНР за счет компании Power China.

В текущем году при поддержке компании Power China курсы повышения квалификации в Китае прошли около 40 отечественных водников. С начала 2026 года также были организованы стажировки в Финляндии, США, Израиле, Швейцарии, Германии и Япония.

— Министерство активно налаживает сотрудничество с иностранными партнерами в сфере водных ресурсов. В рамках двухстороннего взаимодействия разрабатываются совместные программы по повышению квалификации казахстанских водников. Участвуя в них, наши кадры получают актуальные знания и передовые навыки, которые могут применять в ежедневной работе, — отметил и. о. министра водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, Правительство Казахстана расширило полномочия Министерства водных ресурсов и ирригации в сфере земель и водных ресурсов.