Порядка 2600 жителей Кульсары подписали соглашение на получение компенсации для восстановления жилья  

На сегодняшний день комиссией по оценке и возмещению ущерба принято 2592 заявления на заключение договора, из них 2365 жителей Кульсары уже получили выплаты, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Одна из них - жительница города Кульсары Алмажай Кенжиева, дом которой был признан аварийным, на полученную компенсацию купила жильё в городе Атырау.





⁃ Почти месяц мой дом находился под водой, после того, как отошла вода, пришли специалисты независимой оценки, которые признали дом аварийным. На четвертый день после оглашения результатов я подписала соглашение с акиматом Жылыойского района на получение компенсации. Через два дня мне уже перечислили деньги на спецсчет. На них я сразу купила этот прекрасный дом. Вот уже четыре дня как мы справили новоселье. Я благодарна акимату района за поддержку и заботу, - рассказала Алмажай Кенжиева.

Также продолжает работу региональная комиссия по выплате компенсаций субъектам малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день в Жылыойском районе выплачены компенсации 69 субъектам бизнеса на общую сумму порядка 500 млн тенге.



Помимо этого, в городе Кульсары идет строительство 100 домов для пострадавших от паводков. В строительстве домов задействованы местные компании, площадь каждого дома составит 100 квадратных метров.