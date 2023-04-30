Порядка 2 тысяч очередников справят новоселье в Талдыкоргане в этом году

ТАЛДЫКОРГАН.КАЗИНФОРМ - С ходом строительства жилья в Талдыкоргане ознакомился аким области Бейбит Исабаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области Жетысу.

Первыми объектами стали 20-ти и 40-ка квартирные жилые дома по улице Алимжанова, строительство которых начато в 2021 году. Многоквартирные дома возводятся на бюджетные средства и, по словам представителя генерального подрядчика ТОО «Курылысшы ТБС», будут завершены в мае. Еще два многоквартирных дома на проспекте К.Жалаири и 8-ом микрорайоне строятся на средства меценатов. Квартиры в них предназначены для очередников из социально уязвимой категории населения.

«Построение инклюзивного, справедливого общества – это одно из важнейших поручений Главы государства. В строящихся домах обязательно должны быть тактильные дорожки, удобные пандусы и автоматические подъемники для жильцов с особыми потребностями, чтобы они без проблем могли заходить в свои дома. Ко всем подрядчикам при строительстве новых объектов, не только домов, мы предъявляем жесткие требования по соблюдению данного правила, - отметил аким области, а также подчеркнул, что внешний вид домов должен соответствовать архитектурному облику города и быть эстетичным», - сказал Бейбит Исабаев, обращая особое внимание на вопросы обеспечения безбарьерной среды.

Еще два многоквартирных дома в 8-ом микрорайоне подрядной организацией ТОО «Шымыр» завершены еще в 2021 году, но не введены из-за проблем с благоустройством. Причина – недобросовестный подход к работе другой подрядной организации ТОО «Монолит». Как пояснил аким города А. Масабаев, согласно судебному решению строительная компания завершила прокладку инженерных сетей, но с благоустройством двора опять затягивает. В результате порядка 200 семей из числа очередников все еще не могут получить ключи от долгожданных квартир.

В свою защиту директор ТОО «Монолит» С. Шалимбетов сообщил, что в связи с финансовыми проблемами асфальтирование двора было начато недавно. Он пообещал, что все работы по благоустройству будут завершены к концу мая. Также согласно поручению главы региона за счет собственных средств подрядная компания ТОО «Шымыр» установит автоматические подъемники в подъездах данных домов.

Завершая объезд, аким области Бейбит Исабаев подчеркнул, что строящийся 9-ый микрорайон должен быть показательным по всем параметрам.

«Будущий 9-ый микрорайон по внешнему виду фасадов, инфраструктуре, комфортности и безопасности и по всем другим параметрам и показателям должен быть показательным. Необходимо, чтобы были скверы для отдыха, детские игровые площадки, много зелени, при этом важно не просто посадить деревья, но и предусмотреть систему полива. Талдыкорган и дальше будет развиваться в юго-западном, восточном направлениях, и мы должны придерживаться всех строительных норм и правил», - сказал Бейбит Исабаев.

Он также напомнил, что в этом году в Талдыкоргане ожидается сдача более 50 многоквартирных домов, включая бюджетное, коммерческое, кредитное жилье и дома, строящиеся на средства меценатов.

«На сегодня в Талдыкоргане в очереди на жилье зарегистрировано более 15 тысяч человек. Благодаря запланированному на этот год объему вводимого жилья более 1900 человек или 12-13 процентов от общего числа очередников получат свои квартиры, это неплохой показатель. Мы и дальше продолжим строить дома на бюджетные средства, окажут поддержку и меценаты. К примеру, ТОО «Шымыр» построит дома в городах Текели, Ушарал, Аксуском районе. А в следующем году АО «Самрук Казына» согласно постановлению Правительства начнет строительство 7-ми многоквартирных домов в Талдыкоргане, 80-ти квартирного дома в Панфиловском районе, 60 коттеджей в Сарыозеке. Это будет большая помощь и весомый вклад в улучшение качества жизни населения области. И в последующие годы этот темп жилищного строительства планируем сохранить», - резюмировал Бейбит Исабаев, подчеркнув, что контроль и сроки строительства должны быть и будут на постоянном контроле.