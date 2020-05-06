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Порядка 1000 одиноких людей и ветеранов ВОВ поздравили в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
6 Мая 2020, 22:26
Порядка 1000 одиноких людей и ветеранов ВОВ поздравили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии 75-летия Дня Победы алматинский городской филиал партии «Nur Otan» совместно с акиматом города, предпринимателями и общественностью поздравил ветеранов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг - свято хранить память об их подвигах, окружать заботой и вниманием ветеранов. В этой связи в преддверии Дня Победы в рамках акции #BizBirgemiz принято решение поздравить наших дорогих ветеранов и пожилых людей. Сегодня памятные подарки и праздничные блюда получили порядка 1000 одиноких людей старше 80 лет, из них 46 человек - ветераны ВОВ», - сказала организатор акции, член партии «Nur Otan» Айнур Смагулова.

В свою очередь, ветеран ВОВ Владимир Белозеров поблагодарил всех за поздравление.

«Отрадно когда помнят и поздравляют с Днем Победы молодые люди. Каждый год 9 мая Nur Otan не оставляет без внимания. И в период карантина мы не остались без заботы. Ежедневно мне доставляют обед, обеспечили санитарными средствами. Очень благодарен. Пользуясь случаем хочу поздравить всех и пожелать мирного неба над Казахстаном, и благополучия», - отметил ветеран.

Стоит отметить, в рамках республиканской акции с 27 марта обеспечена бесплатная доставка горячего питания на дом одиноким людям преклонного возраста старше 80 лет. Ежедневно горячее питание получают порядка 1000 человек. Волонтерами на сегодняшний день уже доставлено более 33 тысяч горячих блюд.

«День Победы – это великий праздник, который всегда был, есть и будет священным для каждой семьи, каждого казахстанца, для всех будущих поколений. Всем нашим ветеранам доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия!» - добавила Айнур Смагулова.

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