1000 грантов выделят на подготовку дорожников в Казахстане

Согласно ранее проведенному анализу, на сегодняшний день в дорожной отрасли не хватает около 1,5 тысячи дипломированных специалистов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Так, для решения проблемы кадрового дефицита в автодорожной отрасли на направление по подготовке квалифицированных дорожников в этом году будет выделено порядка 1000 государственных образовательных грантов.

Кроме того, АО «КаздорНИИ» в прошлом году создан цифровой банк профессионалов дорожной отрасли Jolshy. База будет содержать информацию о всех специалистах этой сферы — от выпускников вузов до ветеранов, работающих на строительстве, в проектировании и в эксплуатации автодорог. В ней также будут отражены сведения об их квалификации, опыте работы, наличии сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации и т. д. При этом для работодателей предусмотрена возможность подбора нужных кадров.

На сегодня ведется работа по заполнению базы и интеграции с другими государственными системами. Запуск базы в эксплуатацию ожидается в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что для решения острого кадрового дефицита в автодорожной сфере в вузах Казахстана появится возрожденная специальность «Транспортное строительство» по подготовке квалифицированных специалистов.