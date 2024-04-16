Кадровый дефицит: в Казахстане начнут готовить квалифицированных автодорожников

Дорожники связывают большие надежды с возрождением специальности «Транспортное строительство», передает корреспондент агентства Kazinform.

В Казахстане порядка 157 тысяч км автомобильных дорог. На 20 миллионов казахстанцев приходится около 4,5 миллионов единиц транспорта. РК — девятая по величине территории страна в мире. По протяженности дорог занимает 32 место. На сегодняшний день подготовку дипломированных специалистов для дорожной отрасли Казахстана ведут восемь вузов страны. Это Казахский автомобильно-дорожный институт им. Гончарова, Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, Сатпаев университет, Казахский университет путей сообщения, Карагандинский технический университет, Таразский региональный университет им. Дулати, Академия логистики и транспорта, Торайгыров Университет в Павлодаре.

При этом отрасль испытывает острый кадровый дефицит.

— В настоящее время на каждом объекте не хватает инженеров-строителей, инженеров-сметчиков, лаборантов, операторов асфальтоукладчиков, механизаторов, машинистов спецтехники и других. Сегодня в отделах и управлениях местных исполнительных органов по вопросам развития и содержания транспортной инфраструктуры трудится более 1 500 человек. Из них — всего 10% имеют профильное образование дорожного инженера, — сообщили в пресс-службе Национального центра качества дорожных активов (НЦКДА).

Одной из проблем кадрового дефицита, кроме отсутствия престижа профессии, является качество образования. Долгие годы в вузах отсутствовала отдельная образовательная программа по транспортному строительству. То есть специальность автодорожника находилась в одном направлении с градостроительством, промышленным строительством, производством стройматериалов, строительством газонефтепроводов, железных дорог, мостов, тоннелей, а также автодорог и аэродромов.

Как отмечают эксперты, это привело к снижению уровня квалификации, необходимой для автодорожной специальности: профильной подготовки было мало, особенно предметной части.

В 2023 году количество выпускников вузов по образовательным программам «Строительство автомобильных дорог и аэродромов», «Строительство мостов и тоннелей» составило всего 278 человек (бакалавры — 270 человек, магистранты — 8 человек).

По данным вузов, контингент студентов по всем курсам на 2023-2024 учебный год по образовательной программе «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» составляет всего 670 человек (бакалавры — 646 чел., магистранты — 24 чел.), по образовательной программе «Строительство мостов и тоннелей» составляет 84 человек (бакалавры — 80 чел., магистранты — 4 чел.).

За 10 лет (с 2010–2022 гг.) магистратуру по автотранспортной специальности в Казахстане окончило всего 253 человека. А по докторантуре не было выделено ни одного государственного гранта.

В этом году впервые была выделена группа образовательных программа «Транспортное строительство», куда вошли специальности: строительство автомобильных дорог и аэродромов, железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, газонефтепроводов. Для этой группы будут отдельно выделены государственные гранты по направлениям бакалавриат, магистратура и даже докторантура.

— Для решения проблемы кадрового дефицита мы совместно с автодорожными вузами, Каздорнии, МНВО РК прилагали все усилия для того, чтобы в образовании появилось отдельное направление «Транспортное строительство», — рассказали в НЦКДА.

На сегодня сотрудники НЦКДА провели более 6 500 профориентационных встреч со школьниками. Меморандумы подписаны с РФМШ городов Астаны и Алматы, BINOM SCHOOL. В лабораториях Центра качества регулярно проводятся Дни открытых дверей для школьников, где на практике показывают детям, как определяется состояние дороги. Таким образом, идет активная пропаганда среди молодежи специальности автодорожника.

Кроме того, с целью повышения квалификации автодорожников НЦКДА регулярно организовывает обучающие семинары для сотрудников местных исполнительных органов. В период с 2022 по 2024 год Национальный центр качества дорожных активов осуществлял обучающие семинары специалистов МИО и проектных организаций по вопросам экспертизы качества работ и материалов; порядку работы ведомственной экспертизы и часто допускаемым ошибкам при работе с порталом ВЭ; проведению работ по диагностике и паспортизации автомобильных дорог и внесению поправок в нормативные технические документы в области автомобильных дорог. Центр ежегодно приглашает студентов вузов и колледжей пройти оплачиваемую производственную практику в лабораториях. На сегодня такую практику прошли более 150 студентов, 18 из них трудоустроены в Центре качества. НЦКДА имеет меморандумы о сотрудничестве с ЕНУ им Гумилева и Назарбаев университет, — заявили в Национальном центре качества дорожных активов.