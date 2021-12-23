Поручения Президента: Какие перемены ожидаются в ветеринарной службе Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как далее будет развиваться отчественная ветеринарная служба, какие преобразования ожидаются в этой сфере и насколько повысится зарплата работников, рассказал на брифинге в СЦК министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр отметил, что, согласно поручениям Главы государства, данным в Послании народу Казахстана по необходимости реформирования ветеренарной службы, министерством будет предпринят ряд мер.

«На сегодняшний день нами тщательно проанализировано нынешнее состояние этой системы, выявлены проблемные вопросы и причины их возникновения. На этой основе уже выработаны подходы к их решению. В частности, теперь все контрольно-надзорные функции в системе ветеринарии будут сосредоточены в одном ведомстве, а именно, в Комитете ветеринарного надзора и контроля Министерства сельского хозяйства», - сообщил Ербол Карашукеев.

Глава МСХ добавил, что ветеринарные службы местных исполнительных органов будут выполнять только исполнительские функции.

Во-вторых, по данным ведомства, со следующего года в среднем на 68% будет повышена заработная плата практических ветеринарных работников.

Кроме того, ветеринарные врачи будут освобождены от несвойственных им функций, таких как, например, отлов и уничтожение бродячих собак и кошек. Также их наделят дополнительными полномочиями для выполнения функциональных обязанностей.

«Здесь имеется ввиду призвать к ответственности нарушителей ветеринарного законодательства», - подчеркнул Ербол Карашукеев.

Министр добавил, что также расширяется сфера для развития частной ветеринарной практики путем передачи в конкурентную среду вопросов борьбы и профилактики по пяти видам болезней, которые не несут опасности для здоровья людей.

«Особое место отводится цифровизации сферы ветеринарии. В настоящее время нами завершается разработка первой рабочей версии нового программного продукта, который позволит полностью автоматизировать процессы формирования, передачи информации с мест в центральную базу данных о животных, исключить влияние человеческого фактора на все эти процессы. У ветеринарного специалиста будет мобильное приложение данной программы, которое освободит его от бумажной работы. Предполагается, что у животного будет только один идентификационный номер, как у человека ИИН, и он будет находиться в подкожном чипе на весь период жизненного цикла животного», - пояснил Ербол Карашукеев.

Было отмечено, что в следующем году планируется апробировать эту программу в тестовом режиме на базе одного района и после доработки с 2023 года поэтапно внедрять по всей республике.

Напомним,в сентябре текущего года, выступая с Посланием народу Казахстана, Глва государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости реформирования системы ветеринарии.

«Необходимо совершенствовать и ветеринарную сферу. В этой области между центром и регионами должны четко распределяться задачи и компетенции. Благополучие поголовья, а также продуктивность зависят от эффективной работы местных ветеринаров. Это в конечном итоге напрямую повлияет на благосостояние жителей сел. Увеличение экспорта сельхозпродукции будет невозможным, если ветеринарная служба не будет отвечать современным требованиям», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи Глва государства отметил, что в сфере ветеринарии нужно работать на системном уровне. «Правительству до конца года необходимо принять конкретные меры по реформированию системы ветеринарии в связи с такими мерами, как цифровизация процессов, сбор и автоматизация данных, подготовка специалистов и повышение их заработной платы», - подчеркнул Преиздент Казахстана.



