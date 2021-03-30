Поручение Президента выполнено: МВД укреплена штатная численность подразделений по защите женщин и детей от насилия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством внутренних дел РК укреплена штатная численность подразделений органов внутренних дел по защите женщин и детей от насилия. Таким образом, поручение, данное Президентом страны 25 февраля текущего года на V заседании Национального совета общественного доверия, выполнено. Об этом сообщил помощник Президента РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

«25 февраля текущего года на V заседании Национального совета общественного доверия Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев дал поручение по восстановлению штата и дальнейшему усилению деятельности подразделений органов внутренних дел по защите женщин и детей от насилия. Данное подразделение было создано в структуре МВД еще в 1999 году, но затем его штат был сокращён практически вдвое, особенно в тех регионах, где имелись наибольшее количество правонарушений в данной сфере», - отметил Ерлан Карин.

Ранее этот вопрос поднимался членом Нацсовета, известным казахстанским экспертом Гульмирой Илеуовой, напомнил он.

В результате 19 марта 2021 года приказом министра внутренних дел укреплена штатная численность подразделений по защите женщин и детей от насилия. Данное решение осуществлено за счет внутреннего распределения штатных единиц.

«В частности, штатная численность подразделения по защите женщин от насилия увеличена на 129 единиц. В свою очередь численность подразделения по делам несовершеннолетних и защите детей расширена почти в два раза - на 448 единиц», - сообщил помощник Главы государства.