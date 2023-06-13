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    17:45, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Поручение Президента: в Уральске начинается строительство нового спорткомплекса

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске начинается строительство многофункционального спортивного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил руководитель Управления по физкультуре и спорту Западно-Казахстанской области Каймен Есендияров на брифинге в Региональной службе коммуникаций, Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своей поездки в регион 9 марта дал поручение проработать вопрос о строительстве многофункционального спортивного комплекса в Уральске за счет средств АО «НК «КазМунайГаз». По словам Каймена Есендиярова, в соответствии с поручением заключена договоренность с представителями нацкомпании о выделении земельного участка для строительства спортивного комплекса. По итогам переговоров выбрана территория 10-го микрорайона города. Планируется начать строительство в октябре-ноябре текущего года.

    «С целью выполнения поручений Главы государства по укреплению спортивной инфраструктуры в прошлом году в селе Булдырты Сырымского района сдан в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс, а в двух районах Уральска 24 спортивные площадки. С начала года в Казталовском районе сданы в эксплуатацию еще 3 спортивные площадки. В 2023 году планируется сдать в эксплуатацию 4 спортивно-оздоровительные площадки в селах Чапаево и Тайпак Акжайыкского района, а в следующем году в Казталове и Таскале», - сказал Каймен Есендияров.

    Как сообщил руководитель Управления, для жителей области действуют 1 788 спортивных сооружений. На развитие массового спорта в области и пропаганду здорового образа жизни предусмотрено 235,196 миллиона тенге (в прошлом году 231,518 миллиона тенге). В настоящее время в области численность систематически занимающихся физкультурой и спортом достигло 270 219, это 39% населения. Планируется, что до конца года этот показатель дойдет до 41%.


    Теги:
    Регионы Казахстана Спорт Западно-Казахстанская область Инфраструктурные проекты Строительство Уральск
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