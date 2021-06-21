Поручение Президента по спецподразделениям по защите женщин и детей от насилия: что сделано

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, что сделано в рамках поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по восстановлению штата спецподразделений по защите женщин и детей от насилия, рассказал в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За счет внутреннего перераспределения численности подразделений местной полицейской службы в марте 2021 года доведены до нормативов положенности штаты подразделений: по защите женщин от насилия увеличены со 119 до 248; по делам несовершеннолетних», - говорится в информации.

Напомним, Глава государства в ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия поручил Министерству внутренних дел восстановить штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия.

«Острейшей социальной проблемой является бытовое насилие в отношении женщин. Ежегодно в нашей стране регистрируется более 2,5 тысяч преступлений против женщин, в том числе с летальными исходами. Насилие против женщин лишает их полноценного участия в жизни общества и оказывает негативное влияние на институт семьи», - сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.