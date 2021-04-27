Поручение Президента: будут усилены требования для будущих педагогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сообщил об исполнении еще ряда поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данных им на заседании НСОД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в Facebook Берик Уали напомнил, что на третьем заседании НСОД Глава государства поручал поднять стипендии студентам, обучающимся на педагогических специальностях.

«Необходимо поэтапно повышать требования к поступающим на педагогические специальности. Для повышения престижа профессии необходимо стипендии будущих педагогов поднять с 26 до 42 тысяч тенге», - отметил тогда Касым-Жомарт Токаев.

В публикации содержится информация и о реализованных делах для повышения престижа профессии педагога.

В частности, отмечено, что проходной бал для поступления на педагогические специальности поднялся с 60 до 70-ти, для повышения стипендии студентам из республиканского бюджета на 2020-2023 годы выделено 17,6 млрд тенге, стипендия докторантов повышена с 104 498 тысяч тенге до 150 тысяч тенге.

Кроме того, планируется введение сертификации выпускников вузов, получивших педагогическое образование.