Поручение Президента:  более 761 тысячи вкладчиков получили право воспользоваться пенсионными накоплениями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали представил информацию о том, как выполняется поручение Главы государства, озвученное в Послании, относительно применения пенсионных накоплений, передает МИА «Казинформ».

На своей странице в Facebook Берик Уали процитировал поручение Главы государства в использования пенсионных накоплений.

«Уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям. Поручаю Правительству совместно с Национальным банком до конца текущего года принять все необходимые нормативно-правовые акты и провести подготовительную работу», - говорится в Послании Президента «Казахстан в новой реальности: время действий».

Как отмечается в опубликованной Б.Уали инфографике под рубрикой «Сделано», более 761 тысячи вкладчиков получили право воспользоваться своими накоплениями, превышающими порог достаточности. ЕНПФ перевел на спецсчета вкладчиков около 1,2 трлн тенге.

Из них:

- на улучшение жилищных условий - 1,187 трлн тенге;

- на лечение - более 4,6 млрд тенге;

- исполнены 1230 заявлений на перевод пенсионных накоплений управляющим нвестиционным портфелем, компаниям переведено около 2,8 млрд тенге.

Ранее сообщалось о том, что по состоянию на 29 апреля 2021 года, в ЕНПФ от уполномоченных операторов поступило 478 500 (отклонено 229 882, исполнено 245 978) заявлений на осуществление единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий, 7 330 (отклонено 2 463, исполнено 4 864) заявлений на оплату лечения, а также 1 694 (отклонено 306, исполнено 1 230) заявлений на перевод пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана отметил, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям.

2 января 2021 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».

В январе 2021 года в Казахстане утвердили Правила единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

23 января 2021 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» - уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения - запустил онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.