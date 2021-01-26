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    13:06, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Поручение по увеличению местного содержания в закупках выполнено неудовлетворительно – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Я поручал Правительству и акимам усилить работу по увеличению местного содержания в закупках. Однако данное поручение выполняется неудовлетворительно. Об этом на расширенном заседании Правительства, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи высказался Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Значительные антикризисные средства из бюджета следует эффективно использовать. Это вроде бы и понятно. Но на самом деле ситуация зачастую выглядит иначе. Я поручал Правительству и акимам усилить работу по увеличению местного содержания в закупках. Однако данное поручение выполняется неудовлетворительно», - сказал Президент.

    Как отметил Глава государства, за 9 месяцев 2020 года общий объем регулируемого закупа товаров, работ и услуг составил 12,5 триллиона тенге.

    «Наша экономика недополучила почти половину из этой суммы. На местные товары и услуги было направлено примерно 6,5 триллиона тенге, или 52%. Меньше всего средств – на закуп отечественных товаров и услуг тратят государственные органы. Местное содержание у них составило только 30 %. В рамках реализации инфраструктурных программ госорганы должны были достигнуть 90 % уровня по этому показателю. По факту казахстанское содержание обеспечено только на 83 %», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.




    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Экономика
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