Поручаю Правительству и акимату решить проблему нехватки мест в школах региона – Президент

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – На встрече с общественностью Абайской области Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил о реализации нацпроекта «Комфортная школа», собщает пресс-служба Президента РК в Telegram-канале «БОРТ №1», передает МИА «Казинформ».

«Образование – главное условие становления конкурентоспособной и успешной нации. Сейчас в стране реализуется национальный проект «Комфортная школа».

В школах области Абай сохраняется дефицит примерно девять тысяч ученических мест. В ближайшее время планируется построить 11 школ и 14 детских садов, но этого недостаточно. Поручаю Правительству и акимату раз и навсегда решить проблему нехватки мест в школах региона», - говорится в публикации пресс-службы.