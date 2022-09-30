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    11:24, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Поручаю Правительству и акимату решить проблему нехватки мест в школах региона – Президент

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – На встрече с общественностью Абайской области Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил о реализации нацпроекта «Комфортная школа», собщает пресс-служба Президента РК в Telegram-канале «БОРТ №1», передает МИА «Казинформ».

    «Образование – главное условие становления конкурентоспособной и успешной нации. Сейчас в стране реализуется национальный проект «Комфортная школа».

    В школах области Абай сохраняется дефицит примерно девять тысяч ученических мест. В ближайшее время планируется построить 11 школ и 14 детских садов, но этого недостаточно. Поручаю Правительству и акимату раз и навсегда решить проблему нехватки мест в школах региона», - говорится в публикации пресс-службы.


    Теги:
    Президент Казахстана Абайская область Образование Нацпроекты Главная Президент
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