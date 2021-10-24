Портреты шести османских султанов выставят на аукцион в Лондоне

ЛОНДОН. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Британский аукционный дом Christie's выставит на продажу портреты шести османских султанов, охватывающие 250-летний период от начала правления Орхана Гази в 1326 году и до смерти Селима II в 1574 году. Ожидается, что портреты уйдут с молотка по цене от 800 тыс. до 1,2 миллиона фунтов стерлингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Портреты Орхана Гази, Баязида I, Исы Челеби, Мехмеда I, Селима I и Селима II будут представлены на аукционе под названием «Произведения искусства исламского и индийского мира», который состоится 28 октября в Лондоне.

Известно, что портреты султанов, датируемые приблизительно 1600-ми годами, представляют собой копии экземпляров коллекции, найденной в Венеции в 1579 году при участии великого визиря Османского периода Соколлу Мехмеда-паши (1506-1579).

В беседе с агентством «Анадолу» один из экспертов аукционного дома Christie's Бехназ Атиги Могаддам сообщила, что выставляемые на аукцион работы изначально входили в серию из 14 портретов, однако сегодня их осталось только шесть.

«Стилистка этих произведений напоминает технику одного из самых известных венецианских художников - Веронезе, который творил в XVI веке», - сказала собеседница «Анадолу».

По ее словам, портреты османских султанов, которые будут вынесены на аукцион, происходят из коллекции Густава Адельмана фон Адельманнсфельдена.

Ожидается, что портреты уйдут с молотка по цене от 800 тыс. до 1,2 миллиона фунтов стерлингов, отметила эксперт.