Портреты Абая и аль-Фараби появятся на фасадах домов в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Благоустройство и улучшение архитектурного облика областного центра находится на особом контроле акима Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе рабочего объезда города Тараза аким области Бердибек Сапарбаев посетил несколько объектов и ознакомился с ходом строительства нового 15-го микрорайона.

Начался рабочий объезд с осмотра домов, расположенных по улице Абая. В этом году начнутся работы по восстановлению архитектурного облика пяти домов на этой улице по единому эскизному проекту.

«Нужно обратить особое внимание на работы по улучшению архитектурного облика и реконструкции домов. Улица, которая носит имя великого Абая, должна соответствовать своему названию. Видно, что крыши этих домов сильно устарели. Нужно привлечь спонсоров и отремонтировать крыши и фасад. Акимату города надо взять этот вопрос на карандаш», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В областном центре насчитывается более 1 300 многоэтажных жилых домов. Из 521 дома, которые нуждались в ремонте, 270 уже реконструированы. В этом году в рамках реализации программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства на ремонт 80 домов из республиканского бюджета было выделено 3,3 миллиарда тенге. На сегодняшний день 13 строительных компаний приступили к ремонтным работам в 41 многоквартирном доме. В них поменяют крыши, приведут в порядок подвалы и подъезды.

В пресс-службе акима области отметили, что жители сами выбрали подрядные организации и сами следят за ходом работ.

В микрорайоне Астана глава региона остался недоволен состоянием сквера Сарайшық, который был построен в честь 550-летия Казахского ханства. Кирпичи сыпятся, каменные плиты разрушены, фонтан не работает. Аким области поручил руководству Тараза в краткие сроки все исправить.

Здесь же Бердибек Сапарбаев ознакомился с эскизами росписи стен домов микрорайона «Астана».

«Стены домов улицы Абая нужно украсить портретами Абая, дома на улице аль-Фараби – портретами аль-Фараби. К тому же, немало великих людей, которые являются выходцами из нашего региона: Бауыржан Момышулы, Шерхан Муртаза и другие. Можно также стены домов украсить портретами великих спортсменов, чемпионов Олимпиады», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В парке Первого Президента РК он поручил расчистить родники, привести в порядок пруды и сцену под открытым небом, улучшить архитектурный облик находящихся вблизи домов.

Далее Бердибек Сапарбаев посетил 15-ый микрорайон. С 2017 по 2019 годы для строительства домов в этом микрорайоне было выделено 18,7 миллиарда тенге, а в этом году - 20,2 миллиарда тенге.

По данным руководителя управления строительства Жайыкбая Шалдарова, в эксплуатацию сдано 26 многоквартирных домов. До конца этого года планируется сдать еще 38 домов. По проекту в микрорайоне будут возведены 195 многоквартирных домов. Кроме этого, построят 4 школы, 5 детских садов.

«В микрорайоне нужно начать строительство школы на 1 200 ученических мест. Таким образом, в одной школе смогут учиться больше двух тысяч детей. Далее поэтапно будем возводить другие школы, детские сады и с помощью спонсоров - торговые дома. Важно уже сейчас предусмотреть все удобства в микрорайоне, где будут жить более 41 тысячи жителей», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В ходе объезда по областному центру глава региона проверил, как ведется благоустройство пешеходной аллеи «Арбат-1». Очень скоро здесь появятся сразу несколько фонтанов, посадят цветы и газоны. Несомненно, аллея станет одним из излюбленных мест горожан.

«Работу выполняйте согласно плану, качественно и в срок», - поручил Бердибек Сапарбаев.