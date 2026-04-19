Портрет Жанбике Шаниной сохранился в Павлодаре

Ценный и долгое время остававшийся без внимания экспонат хранится в музее Бухара жырау. Жанбике Шанина оставила заметный след в казахском искусстве, она была супругой первого профессионального режиссера казахского театра Жумата Шанина. Портрет написан в сценическом костюме героини из пьесы «Қарагөз» Мухтара Ауэзова. Автор картины неизвестен. В музей ее передала сестра актрисы Магзия Толеубекова в 1992 году. Однако широкой публике картина была представлена лишь спустя 19 лет — в 2021 году.



Жанбике Шанина родилась в 1900 году в селе Шоптыколь нынешнего района имени Казыбек би Карагандинской области. С ранних лет она проявляла музыкальные способности, а в искусство пришла под влиянием Жумата Шанина — одного из основателей искусства казахского национального театра, народного артиста Казахской ССР. В 1917 году он приехал в Каркаралы, где работал бухгалтером в уездном кооперативе. На одном из вечеров он познакомился с талантливой и красивой Жанбике, и вскоре они создали семью.



Жумат Шанин привлек супругу к театральной деятельности, помог освоить актерское мастерство. Жанбике с увлечением играла на сцене, исполняя различные роли и совершенствуя профессиональные навыки.



В 1936 году Жумат и Жанбике Шанины вместе с видными деятелями культуры и государства: Темирбеком Жургеновым, Сакеном Сейфуллиным, Жамбылом Жабаевым, Куляш Байсеитовой, отправились в Москву на декаду казахского искусства и литературы. Во время поездки их грудной ребенок Аян скончался в пути. Несмотря на трагедию, Жумат Шанин принял решение не прерывать поездку, сказав: «Ребенок умер, это наше горе, но казахское искусство не должно погибнуть». Младенца похоронили на мусульманском кладбище в Москве. В рамках декады были поставлены оперы «Жалбыр» и «Қыз Жібек», где высоко оценили исполнение Куляш Байсеитовой (Қыз Жібек) и Жанбике Шаниной (Қамқа).



В 1937 году Жумат Шанин был арестован по ложному обвинению как «враг народа», а в 1938 году расстрелян без суда и следствия. В соответствии с приказом НКВД № 00486 от 15 августа 1937 года начались репрессии против членов семей «изменников Родины». В 1938 году была арестована и Жанбике Шанина, ее осудили на восемь лет. Она отбывала наказание в лагере АЛЖИР в тяжелых условиях.



Большие надежды актриса возлагала на сына Раупбека. Однако, несмотря на то что он с отличием окончил Московский институт искусств по классу скрипки, тяжелые последствия ареста матери сказались на его судьбе, в 1939 году Раупбек скончался.



Сама Жанбике Шанина была освобождена в 1946 году и переехала к сестре Магзие в Караганду, где устроилась на работу на швейную фабрику. Однако из-за пережитых лишений она заболела туберкулезом легких и скончалась в 1958 году.



По оценке специалистов, картина была написана примерно в 1928–1930 годах.



