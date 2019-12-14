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Портрет Касым-Жомарта Токаева появился на газетных киосках по всей Франции

14 Декабря 2019 16:25
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Портрет Касым-Жомарта Токаева появился на газетных киосках по всей Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Портрет Президента Касым-Жомарта Токаева появился на газетных киосках по всей Франции, сообщает «Хабар 24».

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Так популярный журнал, посвященный международным отношениям, анонсировал свой новый выпуск. Первое интервью Президента Казахстана французской прессе, а также подробный обзор современной жизни нашей страны уже появились в продаже. 90 тысяч экземпляров, а именно таков тираж издания, доступны в киосках Франции, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, а также франкоязычной Африки.

Издатели журнала решение о посвящении выпуска нашей стране объясняют растущим интересом читателей, среди которых немало политических и экономических деятелей.

«Мы посвятили номер Казахстану, поскольку хотели воздать должное Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву, который преуспел в объединении народа вокруг строительства новой страны и, конечно, уделить внимание новому управлению Президента Токаева, представить его взгляд, его проект развития страны и напомнить о важной роли, которую играет Казахстан в Евразии и на мировом уровне», - пояснил Лоран Тайеб, издатель журнала «L’Essentiel Des Relations Internationales».

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Франция,
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