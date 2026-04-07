Порог достаточности пенсионных накоплений могут пересмотреть в Казахстане
Правительство Казахстана подготовило проект постановления о внесении изменений и дополнений в правила осуществления пенсионных выплат и определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.
Документ направлен на совершенствование механизма определения порога достаточности и повышение адекватности пенсионного обеспечения в накопительной системе.
Как следует из проекта, предлагается пересмотреть параметры порога минимальной достаточности пенсионных накоплений. Ожидается, что это позволит обеспечить более устойчивое и сбалансированное формирование пенсионных доходов граждан.
Расчеты планируют основывать на стоимости отложенного пожизненного пенсионного аннуитета.
Целью инициативы является повышение адекватности пенсионных выплат из накопительной пенсионной системы и совершенствование действующих методик расчета.
Ранее сообщалось, что порог минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений могут повысить в Казахстане.