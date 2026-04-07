    11:41, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Порог достаточности пенсионных накоплений могут пересмотреть в Казахстане

    В Казахстане разработан проект постановления, предусматривающий пересмотр порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, передает агентство Kazinform.

    пенсия, деньги
    Фото: gov.kz

    Правительство Казахстана подготовило проект постановления о внесении изменений и дополнений в правила осуществления пенсионных выплат и определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.

    Документ направлен на совершенствование механизма определения порога достаточности и повышение адекватности пенсионного обеспечения в накопительной системе.

    Как следует из проекта, предлагается пересмотреть параметры порога минимальной достаточности пенсионных накоплений. Ожидается, что это позволит обеспечить более устойчивое и сбалансированное формирование пенсионных доходов граждан.

    Расчеты планируют основывать на стоимости отложенного пожизненного пенсионного аннуитета.

    Целью инициативы является повышение адекватности пенсионных выплат из накопительной пенсионной системы и совершенствование действующих методик расчета.

    Ранее сообщалось, что порог минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений могут повысить в Казахстане.

    Теги:
    НПА Правительство РК Закон и право Пенсионеры Пенсия
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
