Порезавший себя при угоне авто в Алматы находится в тяжелом состоянии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здравоохранения Алматы прокомментировали состояние подозреваемого в угоне авто, который порезал себя при задержании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациент поступил в Городскую клиническую больницу №7 в тяжелом состоянии с резанной раной в области шеи и брюшной полости. Пациенту проводится операция», - сообщили в пресс-службе УОЗ.

Ранее в департаменте полиции сообщили, что злоумышленник угнал чужую машину в микрорайоне «Аксай» и совершил ДТП. Далее мужчина, скрываясь от преследования, нанес себе резанные раны.