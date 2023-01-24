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Порезавший себя при угоне авто в Алматы находится в тяжелом состоянии

24 Января 2023, 16:49
Порезавший себя при угоне авто в Алматы находится в тяжелом состоянии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здравоохранения Алматы прокомментировали состояние подозреваемого в угоне авто, который порезал себя при задержании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациент поступил в Городскую клиническую больницу №7 в тяжелом состоянии с резанной раной в области шеи и брюшной полости. Пациенту проводится операция», - сообщили в пресс-службе УОЗ.

Ранее в департаменте полиции сообщили, что злоумышленник угнал чужую машину в микрорайоне «Аксай» и совершил ДТП. Далее мужчина, скрываясь от преследования, нанес себе резанные раны.


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