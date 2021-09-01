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Пора навести порядок - Касым-Жомарт Токаев о скачках цен на продукты питания

1 Сентября 2021 11:33
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Пора навести порядок - Касым-Жомарт Токаев о скачках цен на продукты питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросе касательно цен продуктов питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Об огромном аграрном потенциале Казахстана говорится много. Но в сфере АПК накопилось немало проблем. Прежде всего - это неэффективное ценообразование и распределение продовольственных товаров. Ранее я говорил о важности создания сети оптово-распределительных центров. Эта задача находится в стадии реализации. Важно обеспечить доступ к ним мелких сельхозтоваропроизводителей, включая возможно личные подсобные хозяйства. Монополизация данного рынка недопустима.», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием.

По словам Главы государства, необходимо также обеспечить единый контроль над ценами по цепочке от производителя.

«Сейчас за эту работу отвечают несколько ведомств. После очередного скачка цен они вместо вдумчивого анализа и принятия эффективных мер начинают кивать друг на друга. Пора навести порядок в этом деле», - отметил Глава государства.

«Следует разграничить зоны ответственности, определить один орган в качестве основного, прописать четкие регламенты взаимодействия остальных ведомств. Правительство должно принять решение по этому вопросу в месячный срок», - поручил Президент.



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#Президент Казахстана   #Экономика   #Послание Президента-2021  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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