    19:49, 11 Март 2026 | GMT +5

    Пора брать ответственность — эксперт призвал молодежь участвовать в референдуме

    Политобозреватель Газиз Абишев в ходе экспертной платформы КИСИ «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее» рассказал о важности новой Конституции для казахстанской молодежи, передает агентство Kazinform.

    Пора брать ответственность — эксперт призвал молодежь участвовать в референдуме
    Фото: KИСИ

    По его словам, новый Основной закон — это долгосрочный проект, реализовывать который предстоит именно нынешним студентам и молодым специалистам.

    — Конституция очень важна для казахстанской молодежи, потому что в предстоящие десятилетия именно молодым людям предстоит строить свою жизнь в тех конституционных рамках, которые задает новый Основной закон, — сказал он.

    Эксперт также выделил прогрессивный характер казахстанских реформ, создающих правовое преимущество для граждан.

    — Нужно понимать, что новая Конституция дает очень много возможностей и гарантий в сфере образования, развития науки, реализации своих гражданских прав, — подчеркнул Абишев.

    Политобозреватель отмечает резкий контраст с прошлыми десятилетиями, когда конституционные реформы проходили мимо населения, ограничиваясь лишь голосованием в высших эшелонах власти.

    — В 2007 и 2016 годах вопросы масштабных поправок решались в стенах Парламента: собирались депутаты, принимали их, и народ даже не замечал, что Конституция существенным образом изменилась. Сегодня, в 2026 году, предлагается прийти и собственными руками пощупать эти самые бюллетени, — сказал он.

    Особое внимание уделяется тому, что проект нового Основного закона стал результатом диалога, а не директивой сверху — многие правки были внесены после широкого обсуждения и предложений со стороны общества.

    В завершение обозреватель призывает молодежь не просто проявить активность, а взять ответственность за страну через прямое волеизъявление.

    — Молодежи нужно уже сейчас учиться управлять страной, брать судьбу страны в свои руки и принимать участие в этом референдуме. И принимать то решение, которое они считают наиболее правильным, — резюмировал он.

    Теги:
    Конституционная реформа Молодежь
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
