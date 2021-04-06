Попытку провоза контрабанды на пять миллионов тенге пресекли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента государственных доходов по Туркестанской области на таможенном посту «Капланбек» пресечена попытка незаконного провоза товаров на 5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

«4 апреля текущего года сотрудниками ДГД по Туркестанской области совместно с сотрудниками ДКНБ РК при досмотре грузового автотранспортного средства, которое направлялось из России в Таджикистан, при сканировании был обнаружен незадекларированный товар», - сообщили в пресс-службе департамента.

Незаконный груз задержали на таможенном посту «Капланбек».

Гражданин Таджикистана Р.Т. пытался незаконно перевезти оргтехнику в полуприцепе с домашними вещами. Стоимость незаконной находки составляет почти 5 млн тенге.

Задержанные привлечены к ответственности.