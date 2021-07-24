+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 32 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Популярным Insta-блогером заинтересовалась полиция Алматы

24 Июля 2021 16:15
Поделиться:
Популярным Insta-блогером заинтересовалась полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На блогера Алию Байтугаеву, известную как super.mamasita, жалуются пользователи социальных сетей. Полиция Алматы проводит проверку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Женщины пытались ворваться в здание Дома министерств - 6 хулиганок оштрафовали в Нур-Султане
2297 кандидатов зарегистрировано на должности акимов Сколько кандидатов претендует на места акимов в Акмолинской области Выборы акимов в Казахстане: сможет ли население выразить свои ожидания

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил , что женщина посредством страницы в Instagram за денежное вознаграждение организовала обучающие курсы, но не превзошла ожидания своих слушателей.

Первые заявления от недовольных и обмахнутых граждан в департамент полиции города стали поступать 23 июля.

«Пострадавшие лица развернули в социальных сетях информационную кампанию. Причём, стоит отметить, что масштабы промысла указанного блогера не малы: к нам обращаются за помощью не только жители Алматы и других регионов Казахстана, но и стран СНГ», - отметил Рустам Абдрахманов.

По его словам, заявления всех потерпевших будут зарегистрированы, по каждому из них будет проведена детальная проверка.

«По каналам департамента государственных доходов установим легитимность занятия такого рода предпринимательской деятельностью, и налогообложения, соответственно, а затем действиям блогера будет дана правовая оценка с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК», - заявил Рустам Абдрахманов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #МВД РК   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Женщины пытались ворваться в здание Дома министерств - 6 хулиганок оштрафовали в Нур-Султане
2297 кандидатов зарегистрировано на должности акимов
Сколько кандидатов претендует на места акимов в Акмолинской области
Выборы акимов в Казахстане: сможет ли население выразить свои ожидания
Популярное
1 Карантин ужесточат с 26 июля в Алматы
2 Новое постановление: карантин ужесточают в Нур-Султане
3 Алексей Цой выразил готовность встретиться с «антиваксерами»
4 Японские болельщики назвали Ольгу Рыпакову принцессой Олимпийских игр
5 Сколько человек заразились коронавирусом после вакцинации в Казахстане
Читайте также
Сколько кандидатов претендует на места акимов в Акмолинской области
Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась – Жандарбек Бекшин
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив