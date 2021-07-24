Популярным Insta-блогером заинтересовалась полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На блогера Алию Байтугаеву, известную как super.mamasita, жалуются пользователи социальных сетей. Полиция Алматы проводит проверку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил , что женщина посредством страницы в Instagram за денежное вознаграждение организовала обучающие курсы, но не превзошла ожидания своих слушателей.

Первые заявления от недовольных и обмахнутых граждан в департамент полиции города стали поступать 23 июля.

«Пострадавшие лица развернули в социальных сетях информационную кампанию. Причём, стоит отметить, что масштабы промысла указанного блогера не малы: к нам обращаются за помощью не только жители Алматы и других регионов Казахстана, но и стран СНГ», - отметил Рустам Абдрахманов.

По его словам, заявления всех потерпевших будут зарегистрированы, по каждому из них будет проведена детальная проверка.

«По каналам департамента государственных доходов установим легитимность занятия такого рода предпринимательской деятельностью, и налогообложения, соответственно, а затем действиям блогера будет дана правовая оценка с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК», - заявил Рустам Абдрахманов.