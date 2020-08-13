НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Популярные мультфильмы могут перевести на казахский язык. Об этом заявил вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основа духовности народа – это его язык. В настоящее время есть соответствующие инициативы, которые рассматриваются по поручению министра информации и общественного развития. К примеру, перевод на казахский язык контента иностранных телеканалов, распространяемых кабельными операторами страны», - сказал Болат Тлепов во время онлайн-брифинга в СЦК.

По его словам, будущее развития языка остается за детьми.

«Поэтому есть предложение, что эту работу нужно начинать с популярных зарубежных мультфильмов. Безусловно, эти инициативы еще будут проходить общественное обсуждение и при поддержке соответствующих специалистов, экспертов, интеллигенции, родителей»,- отметил спикер.

Болат Тлепов подчеркнул, что первостепенной задачей для Министерства информации и общественного развития является эффективность программы «Рухани жаңғыру».

«В этом направлении у министерства есть все возможности и самое главное - полное понимание вопроса. Проблема духовности – это общая проблема, а не только лишь государства. Поэтому для того, чтобы добиться этого, мало работы одного государства. Мы думаем, что каждый человек должен принять участие. Только тогда мы увидим новый импульс в реализации программы» - заключил Болат Тлепов.